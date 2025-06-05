Burdur'da protokol şehitliği ziyaret etti

Burdur'da protokol şehitliği ziyaret etti
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Burdur'da protokol üyeleri bayramlaşma programında valilik bahçesinde bir araya geldi.

Burdur'da protokol üyeleri bayramlaşma programında valilik bahçesinde bir araya geldi. Burada bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra Burdur Şehitliğine giderek şahit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Buradaki programın devamında Vali Baydar Bilgihan ve beraberindekiler itfaiye müdürlüğü, polis uygulama noktası, devlet hastanesi, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, huzurevi, çocuk evlerinde kalan çocukları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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