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Burdur'da Özel Eğitim Merkezinde Darp İddiası

Burdur'da Özel Eğitim Merkezinde Darp İddiası
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Burdur'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki özel gereksinimli çocuğun darp edildiği iddiaları üzerine vali adli ve idari soruşturma başlattı. Çocuğun annesi, yetkililerin sorumsuzluğu karşısında tepki gösterdi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özel gereksinimli 5 yaşındaki çocuğun darp edildiği iddia edildi. Olayın merkezdeki başka bir birey tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığını belirten Burdur Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Burdur'da özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 5 yaşındaki O.B.'nin darp edildiği edildiği ileri sürüldü. Anne S.B., sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Benim oğlum bugün ölebilirdi"

Darp edildiği iddia edilen 5 yaşındaki çocuğun annesi S.B. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Özel eğitim gören 5 yaşındaki oğlum boyun ve ense kısmı darp edilmiş bir şekilde evine kime ait olduğunu bilmediğim bir araçla getirildi. Okuldaki yetkililerin hiçbiri oğlumu tedavi amaçlı hastaneye götürmeyip hiçbir şey yokmuş gibi kapıya bıraktılar. Okuldaki yetkililerle görüştüğümde aynı kurumda eğitim gören 18 yaşında olan biri tarafından darp edilmiş ve bunu da gören olmadığını söylediler. Nasıl bir sorumsuzluktur anlamıyorum. Benim oğlum kaç dakika dayak yedi, ne oldu kimse bilmiyor. Böyle bir sorumsuzluk asla kabul edilemez. Benim oğlum bugün ölebilirdi. Ne yaşadığını kimse bilmiyor. Kamera kayıtlarını vermediler. Benim özel eğitim gören çocuğuma ve bana bu travmayı yaşatan tüm sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum. Bu konuda ihmali olan tüm sorumlulardan şikayetçiyim."

Burdur Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı duyuruldu. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olayın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli başka bir birey tarafından gerçekleştiği anlaşılmıştır. Tarafımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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