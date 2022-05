Burdur'da Öğretmenlere Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Haberler

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da iki kadın öğretmenin bir öğrenci tarafından darp edilmesi eğitim sendikaları tarafından protesto edildi. Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkanı Sedat Çiçek, "Eğitim Sen olarak öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Öğretmenlerimize uygulanan bu şiddetin her zaman karşısındayız. Bu tür olayların bir an önce önlenmesi gerekiyor. Eğer burada olumsuz bir durum varsa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek öğrenci hakkında cezai işlem varsa uygulaması gerekiyor" dedi.

Edinilen bilgilere göre; Burdur merkezdeki İstiklal Ortaokulu'nda bir öğrenci, okul koridorunda bir kız öğrenciyi darp ederken okulun müdür yardımcısı G.B. araya girerek ayırmak istedi. 8. Sınıf öğrencisi, bu sırada müdür yardımcısı G.B.'nin boğazını sıktı. Aynı öğrenci, durumu fark ederek araya giren öğretmen Z.D.'ye de omuz atarak yere düşürdü. Öğretmenler olaydan sonra darp raporu alarak öğrenciden şikayetçi oldu.

Okulda görevli öğretmenler, söz konusu öğrencinin başka bir okula nakledilmemesi ve aldığı sağlık raporunun süresi dolduğu için bugün okula gelmesi üzerine, eğitim sendikalarının Burdur şube başkanları ile birlikte okulun önünde basın açıklaması yaptı.

"ÖĞRETMENİN İTİBARI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Türk Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkan Orhan Akın, şunları söyledi:

"Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen şube başkanları olarak, ayın 11'inde İstiklal Ortaokulu'muzda meydana gelen ve hepimizi derin üzüntülere boğan bir olay yaşanmıştır. 8. sınıftan bir öğrencimiz, hiçbir sebep yokken ve hiçbir yaşanmış olay vuku bulmamışken fiziki olarak bir öğretmenimizin boğazını sıkarken diğer öğretmenimize de omuz vurarak yere düşürerek öğretmenlerimizin darp raporu almalarına neden olmuştur. O günden beri de okulumuzda bir huzursuzluk hakimdir. Bu olayın müsebbibi olan 8. sınıf öğrencimizin velisi maalesef sorumsuz bir velidir. Kaybedecek bir şeyi yokmuş gibi davranarak, okula külhanbeyi gibi gelerek buradaki eğitim-öğretimi aksatıp buradaki öğretmen arkadaşlarımızın moralini, motivasyonunu bozmaya devam etmektedir. Bu anlamda okul müdürümüz, okulumuzdaki disiplin kuruluna olayı derhal aksettirmiş, disiplin kurulumuz da üzerine düşen vazifeleri yaptıktan sonra evraklar ayın 16'sında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze gönderilmiştir. Öğrencimizin nakli, yani başka bir okula gitmesi gerekirken hala bununla alakalı bir şey yapılmayıp, öğrenci raporunun bitmesinin ardından okula gelmiş, bütün öğretmenler ve öğrenciler olarak, velinin tehditkar bir şekilde bakışıyla, duruşuyla okula gelmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Öğretmenin itibarı çok önemlidir. Artık öğretmene şiddetin durması lazım. Sağlık Bakanlığı'nda doktora herhangi bir şey yapıldığı zaman bu olaylar gündeme geliyor. Ama öğretmen, bu noktalarda sahipsiz kalmamalıdır. Bu meslek madem peygamber mesleğiyse İl Milli Eğitim'den Bakanlığa varana kadar bu mesleğe sahip çıkmamız gerekmektedir."

"HER TÜRLÜ ALGI OPERASYONUNA KARŞIYIZ"

Eğitim Bir-Sen Burdur Şubesi Başkanı Murat Bulut ise şöyle konuştu:

"Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen olarak da bizim her platformda dile getirdiğimiz bir şey var; eğitimde şiddet, daha doğrusu kamu çalışanlarına olan şiddet kesinlikle yasal zemine kavuşmalı. Bunun caydırıcı bir kararı olması gerekiyor. Burada da böyle bir olaydan dolayı bir araya gelmiş olduk. Eğitim camiası adına hoş bir olay değil. Biz sendikalar olarak, her zaman, eğitime en büyük katkıyı sunan, eğitimin en büyük paydaşı olan öğretmenlerimizin yanındayız. Bu mesleğin itibarı noktasında yapılabilecek her türlü algı operasyonuna karşıyız. Çünkü bu emeğin karşılığı paha biçilemez. Bütün öğretmenlerimiz buraya çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için geliyorlar. Burada fedakarca emek harcıyorlar. Bunun karşılığında bir tane öğrencinin ya da bir tane velinin buraya gelerek buradaki ortamı bozmaya hakkı olmadığını ifade etmek istiyoruz. Buradan yetkililere de mesajımızı iletmiş olalım. Olması gereken, burada eğitimcinin yanında olmak, öğretmenimizin yanında olmak, ona destek vermek ve gereken neyse onun yapılması. Çünkü burada bir tane öğrenci yok. Birçok öğrencinin de eğitim ortamını aynı zaman da olumsuz yönde etkileyen her türlü hareketin karşısında durmakta fayda var. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde eğitimde şiddet başlığının kesinlikle olması gerektiğini ifade etmiştik. Burada bir kez daha bu çıkıyor. Şiddetin bir karşılığı olarak yasal zemine kavuşturulmasına acil ihtiyaç var. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diliyoruz."

"ÖĞRETMENLERİMİZE UYGULANAN ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkanı Sedat Çiçek ise "Eğitim Sen olarak öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Öğretmenlerimize uygulanan bu şiddetin her zaman karşısındayız. Bu tür olayların bir an önce önlenmesi gerekiyor. Eğer burada olumsuz bir durum varsa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek öğrenci hakkında cezai işlem varsa uygulaması gerekiyor" dedi.

"SAĞLIK VE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULANMAKTADIR"

Eğitim İş Burdur Şubesi Başkanı Erkan Putgül de şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin başına gelen bu olumsuz durumdan dolayı çok üzgünüz. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Bugün Türkiye'de, özellikle sağlık ve eğitim alanında çalışanlara her türlü şiddet uygulanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenliğin toplumsal saygınlığının azaldığı, öğretmenin tezgahtar olarak görüldüğü bir ortamda, öğrenci memnuniyetini temel alan bir noktada bu tür olayların olması gayet doğaldır. Öğretmenlik Kanunu'nda özellikle itiraz ettiğimiz birçok nokta var. Bu olay, bu kanunun ne kadar eksik olduğunu, öğretmenin hiçbir hakkını savunmadığını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla öğretmene şiddetin kanunda yer alması gerekir. Başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkililerin gereken davranışı sergilemesi ve öğretmenin yanında olduğunu göstermesi gerekmektedir."

Basın açıklamasına katılan öğretmenler, yaşanan olayı alkışlarla protesto ettiler.

