Burdur'da Lise Öğrencileri Elektrikli Yarış Aracı Yaptı - Haberler

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, Formula standartlarına uygun elektrikli yarış aracı yaptı. Rehber öğretmeni Ali Osman Bektaş, "Aracımız, proje ekibi ve öğrencilerimiz tarafından tamamen el işçiliği ile üretilmiştir. Tüm bağlantıları, parçaları el işçiliği ile üretilmiş, montajı yapılmıştır. Türkiye'de lise düzeyinde elektrikli Formula yarış aracı ölçülerine ve standartlarına göre üretilen ilk ve tek prototip araçtır" dedi.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen '9. Bahar Şenliği ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' dün törenle açıldı. Açılışa, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılışta, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsor olduğu Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinin el işçiliği ile yaptığı elektrikli yarış aracı tanıtıldı.

"TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE ÜRETİLDİ"

Ülkenin teknolojisine, ekonomisine ve eğitimine katkı sunacak bir projeye imza attıklarını belirten rehber öğretmeni Ali Osman Bektaş, şunları söyledi:

"Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak, geçmişte öğrencilere verdiğimiz eğitimi 'artık imalat sektöründe biz de varız' diyerek ülkenin teknolojisine, ekonomisine ve eğitimine katkı sunacak bir projeye imza attık. Okulumuz Hawktech proje ekibi tarafından tasarlanan ve üretimi altı ay süren aracımız, üç aşamalı olarak meydana gelmiştir. Bunlar, şase ve mekanik donanımlar, motor ve bağlantıları, gövde ve kaporta kısmı. Proje sürecinde 67'si motorlu araçlar teknolojisi, 59'u tesisat teknolojisi alanı öğrencisi olmak üzere toplamda 126 öğrencimiz görev almıştır. Aracımız, proje ekibi ve öğrencilerimiz tarafından tamamen el işçiliği ile üretilmiştir. Tüm bağlantıları, parçaları el işçiliği ile üretilmiş, montajı yapılmıştır. Türkiye'de lise düzeyinde elektrikli Formula yarış aracı ölçülerine ve standartlarına göre üretilen ilk ve tek prototip araçtır."

ANKA / Yerel