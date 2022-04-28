Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti - Haberler

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Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel
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Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti Burdur'da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.

BURDUR (İHA) - Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti

BURDUR - Burdur'da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi.

Burdur'da vatandaşlar Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi'nde Burdur Ulu Camii'nde bir araya geldi. Burdur'un tarihi camilerinden Ulu Camiinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Tekbirler eşliğinde teravih namazı kılındı, dualar edildi. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi. Cami çıkışında vatandaşlara helva ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel

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