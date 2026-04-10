Burdur'da Kadın Cinayeti Davasında Karar: 2 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet, Eşe Beraat

(BURDUR) - Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir Çetin'in (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan Tülay Alan (22) ile Seray Öztürk (25) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, maktulün eşi Adnan Bedir (35) beraat etti.

Burdur merkez Bağlar Mahallesinde meydana gelen olayda Seray Öztürk (25) ve Tülay Alan (22), mahkemelik oldukları Adnan Bedir'in (35) evinin bulunduğu siteye gitti. Seray Öztürk sitenin dışında bulunan parkta beklerken Tülay Alan, burada evde bulunan Adnan Bedir'in eşi 2 çocuk annesi Özge Çetin Bedir(35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Tülay Alan, Özge Çetin Bedir'i 36 günlük çocuğununda evde bulunduğu sırada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Seray Öztürk ve Tülay Alan bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendilerini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Özge Çetin Bedir'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özge Çetin Bedir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayın şüphelileri oldukları iddia edilen Seray Öztürk ve Tülay Alan'ı Yeni Mahalle, Işıldak sokak üzerinde yakaladı. Özge Çetin Bedir'i bıçakla öldürdüğü iddia edilen ve iki elinden yaralanan Tülay Alan ile arkadaşı Seray Öztürk hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili olarak Seray Öztürk ve Tülay Alan ile birlikte Özge Çetin Bedir'in eşi Adnan Bedir ile Vedat Ö. isimli bir kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan Seray Öztürk ve Tülay Alan ile birlikte Özge Çetin Bedir'in eşi Adnan Bedir ile Vedat Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken Seray Öztürk ve Tülay Alan ile birlikte Özge Çetin Bedir'in eşi Adnan Bedir tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutukladı.

Haklarında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Adnan Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tülay Alan, Seray Öztürk, tutuksuz yargılanan Adnan Bedir ile Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, annesi Şefika Çetin ve taraf avukatları katıldı.

"Kızımı bile bile öldürttü"

Karar duruşmasında söz alan anne Şefike Çetin, torununun her gece annesini sorduğunu belirterek, "Kızımın hiçbir suçu yoktu, en ağır cezayı alsınlar" dedi. Baba Mehmet Çetin ise "Bu işin başından sonuna kadar Adnan Bedir sorumlu. Kızımı bile bile öldürttü" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Seray Öztürk, "11 aydır cezaevindeyim. İşlemediğim bir suçun cezasını yatmak istemiyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Geçen hafta doğum günümü cezaevinde geçirdim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Böyle bir olay yaşanacağını bilsem kesinlikle gitmezdim"

Diğer tutuklu sanık Tülay Alan ise "Özge'nin yanına kesinlikle konuşmaya gittim. Keşke olmasaydı. Kendimi savundum. Telefonum yanımda olmadığı için yardım çağıramadım. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Bir üniversite öğrencisi hayatını mahvetmez. Amacım sadece konuşmaktı. Böyle bir olay yaşanacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hayallerim vardı. Cezaevinde psikolojim iyi değil. Olay anı sürekli aklıma geliyor" diye konuştu.

Dava sürecinde serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan Bedir ise "Hiçkimseyi hiçbir şekilde yönlendirmedim. Ev hapsiyle çıktım ama daha çocuklarımı göremedim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, son sözlerin ardından kararını açıkladı.

Sanık Tülay Alan'a 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Seray Öztürk'e 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı. Tutuksuz sanık Adnan Bedir'in ise beraatine ve konutu terk etmeme kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Kaynak: ANKA