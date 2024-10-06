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Burdur'da Gazze Protestosu: Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Burdur'da Gazze Protestosu: Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Burdur'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'yi işgalinin 1'inci yıl dönümünde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve STK temsilcileri, Filistin'deki zulme dikkat çekti.

Burdur'da İsrail'in Gazze'yi işgalinin 1'inci yıl dönümünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Burdur'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Köprübaşı mevkiinde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından STK'lar adına konuşan Burdur Kudüs Platformu Sözcüsü Oktay Akgün, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor" dedi.

Akgün, "Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çökmüştür. Uluslararası kurumlar çökmüştür. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız bir şekilde beklemektedir. Katil Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail, 7 Ekim tarihinden bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bugün Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndan sesimizi yükseltiyoruz. Diyoruz ki Filistin özgür oluncaya dek bizler buradayız" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası yapılan duaların ardından kalabalık dağıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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