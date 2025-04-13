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Burdur'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Burdur'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
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Burdur'da 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' temalı yürüyüş düzenlendi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı yapılan eyleme katılanlar, çocukları anmak için kefene sarılı bebek maketleri taşıdı ve uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Burdur'da düzenlenen "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" temalı yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Kudüs Platformu öncülüğünde Çatalpınar mevkiinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Sık sık "Katil İsrail", "Gazze için ayağa kalk", "Zulme karşı omuz omuza" sloganlarının atıldığı yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla kefene sarılı, kırmızıya boyanmış bebek maketleri taşıdı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in saldırıları kınanarak, Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Kudüs Platformu adına yapılan açıklamada, Gazze'de yaşananların bir insanlık dramı olduğu vurgulanarak, uluslararası kamuoyuna harekete geçme ve İsrail ürünlerini boykot etme çağrısı yapıldı. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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