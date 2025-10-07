Burdur'da Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Burdur'da tüm okullarda eş zamanlı Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacı ile Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ile gönderilen yazı kapsamında bugün Türkiye geneli tüm okullarda eşzamanlı Filistin ve Gazze temalı etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Bu çerçevede Burdur'da il genelindeki okullarda, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve öğrencilerde duyarlılık oluşturmak amacıyla gün boyu "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan resim çalışmaları yaptı, şiirler okudu ve kısa tiyatro gösterileri sergiledi. Okul koridorlarında hazırlanan tematik panolarda Filistin'deki çocukların yaşadığı acılara yer verildi. Etkinliklerde öğretmenlerin rehberliğinde yapılan sunumlarla öğrencilere Filistin'in tarihi ve kültürel yapısı tanıtıldı. Aynı zamanda, barış, adalet ve insan hakları kavramlarının önemi üzerine farkındalık çalışmaları yapıldı.

"Öğrencilerin yaşanan haksızlıklara karşı duyarlı olmaları bizim için çok değerli"

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, etkinliklerin öğrencilerde bilinç ve empati geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Öğrencilerimizin dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan haksızlıklara karşı duyarlı olmaları bizim için çok değerli. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın vicdan, merhamet ve adalet duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. - BURDUR