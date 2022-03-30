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Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel
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Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi Burdur'da sabah saatlerinde yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Burdur'un Merkez'de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Şehirde etkili olan sis sürücülere görüş mesafesinde zorluk yaşattı. Şehir Merkezinde etkili olan sis hava sıcaklığında da düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğün resmi sitesinden alınan verilere göre puslu hava etkisini gösterecek ve nem yüzde 61 oranında. Öğleden sonra şehirde çok bulutlu hava durumu bekleniyor.

Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

Burdur'da etkili olan sis böyle görüntülendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yusuf İzzet Yıldırım - Yerel

Burdur, Yerel, Haberler

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