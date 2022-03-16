Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu - Haberler

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Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu Burdur'da 2 buçuk TL'ye düşürülen ekmek fiyatı, 15 Mart Salı günü itibari ile 3 TL'ye çıkartıldı.

Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

BURDUR - Burdur'da 2 buçuk TL'ye düşürülen ekmek fiyatı, 15 Mart Salı günü itibari ile 3 TL'ye çıkartıldı.

Burdur'da 3 TL'ye çıkan ekmek fiyatı, yeniden düzenleme ile 2 buçuk TL'ye indirilmişti. Burdur Valisi Ali Arslantaş ve fırıncı esnafının 5 Mart'ta yaptığı toplantı neticesinde ekmeğin 15 Mart itibari ile yeniden 3 TL'ye çıkartılmasına karar verildi.

Yeni gelen zam için açıklamalarda bulunan esnaflar, "Yeni fiyatlar normal, fırıncıların da bir çok giderleri oluyor ve yanlarında ekmek ustaları çalışıyor, piyasaya ayak uydurmak zorundalar" açıklamalarında bulundu.

Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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