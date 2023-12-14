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Burdur'da doğal gaz patlaması: 2 kişi yaralandı

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Burdur'da müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi yaralandı. Patlama sonucunda evde büyük maddi hasar oluştu.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada evde bulunan Mustafa N. (73) ve Gülsüm N. (70) çifti yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralı çift olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri patlamanın olduğu sokağı trafiğe kapatırken geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de patlama sonrası evin mutfağında çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamada müstakil evde büyük maddi hasar oluştu.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yüzlerinde ve ellerinde 2. derece yanık olduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği sokakta oturan vatandaşlar, Mustafa N. ve Gülsüm N. çiftinin evlerine doğal gaz tesisatını yeni döşettiğini, olaydan önce de sokak üzerinde doğal gaz kokusu olduğunu ama nereden geldiğini bilemediklerini ifade ettiler.

Kaynak: ANKA / Yerel

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