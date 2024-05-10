Burdur'da çocuğa cinsel istismar davasında ceza artırıldı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da "sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunduğu" iddiasıyla yargılanan A.C.D. için verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından cezanın artırılması istenerek bozuldu. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, sanık A.C.D. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde 3 yıl önce yaşanan olayda, "sevgilisi E.G.'nin 5 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan A.C.D. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nce '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı, müstehcen görüntü, yazı ve sözler içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık A.C.D., Bölge Adliye Mahkemesi'nde de geçen kararı Yargıtay'da temyiz etti. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, "Sanığın birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına yönelik cinsel istismara konu eylemlerini gerçekleştirmesi nedeniyle, sanığın mağdur çocuk üzerindeki koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü nedeniyle hakkında verilen cezanın TCK'nın 103'üncü maddesi 'Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından cinsel istismar yapılması hainde verilecek ceza yarı oranında artırılır" diyerek verilen kararı bozdu ve sanığın yeniden yargılanmasını istedi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, A.C.D. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.