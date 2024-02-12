Burdur'da bodrum katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

BURDUR - Burdur'da bir apartman dairesinde çıkan yangın ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın 20.30 sıralarından Burdur Merkez Burç Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanın bodrum katında kağıtların üzerine kapatılan battaniyenin bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanların Bodrum kattan yukarı katlara çıktığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken yangından herhangi bir vatandaş etkilenmedi.