Burdur'da Bıçaklama Davası: Aile Sanıktan En Ağır Cezayı İstedi

(BURDUR) - Burdur'da Bayram Sertcan'ı (76) bıçaklayarak öldüren ve eşi Zehra Sertcan'ı (67) da ağır yaralayan Ayhan Ulu'nun (42) yargılanmasına devam edildi. Sanık Ulu, "Takdir mahkemenin" dedi. Sertcan çiftinin çocukları ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve giderek Bayram Sertcan'ı bıçakla öldüren ve eşi Zehra Sertcan'ı da yaralayan Ayhan Ulu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan 15 yıla, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra-Bayram Sertcan çiftinin çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Ayhan Ulu'nun kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban mahkemede, "Sanığın indirimsiz şekilde en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. Sanık Ayhan Ulu ise "Takdir mahkemenin" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.