Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Alacak-Verecek Tartışması Sonucu Cinayet

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Burdur'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren Osman Çelikbaş, 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da 19 Kasım 2022 tarihinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı bir kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan Osman Çelikbaş, 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 19 Kasım 2022 tarihinde çıkan tartışmada iş yeri sahibi Osman Çelikbaş (36), tartışma yaşadığı Ş.A. (49) ile Şeyhmus Bakış'a (33) silahla ateş açarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Bakış, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman Çelikbaş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Osman Çelikbaş, sanık avukatları ve yakınları, maktül Şeyhmus Bakış ve olayda yaralanan müşteki Ş.A.'nın avukatları ile yakınları katıldı.

Sanık Osman Çelikbaş, duruşmada, kasten öldürme amacıyla hareket etmediğini, yaşanan ölüm nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, sanık Osman Çelikbaş'a kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından eylemi haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığı belirtilerek 11 yıl 3 aya daha sonra iyi hal indirimi uygulanarak 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü. Sanık Çelikbaş'a ayrıca silahla kasten yaralama suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ruhsatsız silah kullanmaktan da 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme çıkışında konuşan Bakış ailesinin avukatı Kemal Aytekin, "Biz bu süreci sabırlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu şahıs hak ettiği cezayı en nihayetinde alacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Burdur Mahkeme Olay Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Ronaldinho kimdir? Ronaldinho nereli, hangi takımlarda oynadı? 21 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu 2024? Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, canlı maç skoru! YouTube çöktü mü? 21 Şubat 2024 YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor? PSV - Borussia Dortmund maçı CANLI izle! 20 Şubat PSV - Borussia Dortmund maçı canlı yayın izle! KURANDA GEÇEN KIZ İSİMLERİ nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bulunan kız isimleri ve anlamları nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title