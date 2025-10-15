Haberler

Burdur'da AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden Afet Eğitimi

Burdur'da AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden Afet Eğitimi
Burdur AFAD İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi. Eğitimde, özellikle deprem anında uygulanacak 'çök-kapan-tutun' tekniği ve diğer afet hazırlıkları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Burdur Gençlik Merkezi ve Spor Salonu çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde yaşanabilecek afet durumlarına karşı bilinç ve hazırlık seviyesini arttırılmak hedeflendi. Eğitimde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı. Özellikle deprem anında hayat kurtaran 'çök-kapan-tutun' tekniği uygulamalı olarak gösterilen eğitimde doğru pozisyon alma ve panik yönetimi konusunda pratik yapıldı. Ayrıca, tahliye planlaması, toplanma alanları ve acil durum çantası gibi konular üzerinde personel bilgilendirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
