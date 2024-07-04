Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde Çölyak Atölyesi Açıldı

Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde hayırsever iş adamı Ahmed Baraka'nın katkılarıyla açılan Çölyak Atölyesi sayesinde Burdur'da yaşayan 150 çölyak hastası burada üretilen glütensiz ürünlerden faydalanabilecek.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok çölyak hastası bulunuyor. Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glütene karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğudur. Bu nedenle çölyak hastaları glütensiz olarak üretilen gıdaları tüketmek zorunda.

1973 yılında staj için geldiği Burdur'da eşi Aysel Baraka ile taşınan Filistinli iş adamı Ahmed Baraka da ocak ayında kaybettiği eşinin adına Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Halk Eğim Merkezi Müdürlüğü'ne destek sağlayarak Halk Eğitim Merkezinde Çölyak Atölyesi kurulmasını sağladı. Burada oluşturulan atölyede glütensiz ürünler üretilerek hastaların hem ekonomik anlamda rahatlamaları hem de taze ve sıcak ürünlere hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanacak.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci açılışta yaptığı konuşmada hayırsever iş insanı Ahmed Baraka'dan bahsederek,

"Ahmed abi 1973 yılında ilk defa Burdur'a geliyor. Kendisi Ortadoğu teknik üniversitesinde staj için geliyor buraya. Burada eşi rahmetli Aysun ablayla tanışıyor. 2024 Ocak ayında ise Aysun ablayı kaybediyoruz. Onun hatırasına bir çölyak atölyesi yapma fikri oluştu. Bu projede hem fikir olduk. 45 gün içerisinde hızlı bir şekilde hazır bir hale getirdik. İlimizde de 150 tane çölyak hastamız var. Bu bölgede en yakın çölyak üretim merkezi Antalya'da. Dolayısıyla hastalarımızın hızlı ve taze bir şekilde ürünlere ulaşma konusunda birtakım sıkıntılar yaşıyorlardı. İnşallah bu üretim tesisiyle birlikte hem taze hem de ekonomik bir üretim anlamında hastalarımız ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

Çölyak Atölyesi, Vali Türker Öksüz ve iş adamı Ahmed Baraka ile protokol üyelerinin katılımıyla bugün hizmete açıldı. Açılışta konuşan Ahmed Baraka, "Keşke elimden daha fazla bir şey gelebilse de daha fazlasını yapabilsem. Burada hastanemize bir bağış yaptım, bu atölyeye bağış yaptım. İyi bir şey yaptığım için çok mutluyum. İnşallah faydalı olur. Sizlerden isteyeceğim tek şey bir duadır. Aslında başka yerlerde de böyle bağışlarda bulunmuştum ama ben özellikle Burdur'da yapmak istemiştim. Benim eşimin memleketi Burdur çünkü. Biz Burdur'dan 50 sene önce gittik ama yine de Burdur'u biz memleketimiz olarak sayıyoruz" dedi.

"Burada üretilen ürünlerin şifa kaynağı olmasını diliyorum"

Vali Öksüz ise, çölyak hastaları için hizmet verecek olan tesisin Halk Eğitim Merkezinin bünyesinde kurulmuş olmasından memnuniyet duyduğuna değinerek, "Hayırseverimiz Ahmed Baraka'nın büyük bir katkısı var öncelikle ona teşekkür ediyoruz. İlimiz adına çölyak hastalarımıza katkı sağlayacak. Onların beslenmesi için çok önemli olan bu tesiste üretilecek olan ürünler, hastalarımıza istifade sunmasına imkan verdiği için tabi ki kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Yakın zamanda kaybettiği eşine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Onun adına yaptırdı burayı. İnanıyorum ki buradan hizmet alacak hastalarımız eşine de dua edecekler ve çok hayırlı bir iş bu şekilde de meydana gelmiş olacak. Tabii çölyak hastalarımız için burada unlu mamuller üretecek bir tesisin olması birkaç açıdan önemli. Bunları tabii Burdur şartlarında bulmak çok zor oluyordu elbette. Hem dışarıdan, çevre illerden bunu bulmaları gerekiyordu, hem de bulunca da onları buraya getirmek maliyetli ve çeşitli zorluklar içeriyordu. Halk Eğitim Merkezimizin bünyesinde bunu üretmek onlar için de büyük kolaylık olacak. Ben buradan hizmet alacak bütün çölyak hastalarımıza buradan üretilen ürünlerin şifa kaynağı olmasını diliyorum. Tekrar hayırseverimiz Ahmed Baraka'ya teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezimiz böyle bir tesisin olması da devamlılık açısından sürdürülebilirlik açısından da çok önemli. Burada kursiyerlerimiz var, usta öğreticilerimiz var. 2023-2024 yılı döneminde de burada 17 bine yakın kursiyerimiz eğitim gördü. Bu da bir eğitimin parçası aynı zamanda ve Halk Eğitim Merkezimizin halkımızın hizmetinde olduğu, onların eğitimleriyle her açıdan yetiştirilmeleriyle ilgili çok önemli işler yaptıklarının kanıtıdır" şeklinde konuştu.

"Artık biz de sıcak ekmek yiyebileceğiz"

Glütensiz ürünleri şehir dışından kargo ile sipariş ettikleri için sürekli soğuk ve bayat ürünler tükettiklerini ve açılan bu atölye sayesinde artık sıcak ekmek yiyebilecekleri için mutlu olduklarını dile getiren çölyak hastası Fuat Tezcan, "Burdur'da glütensiz hiç ürün bulamıyorduk. Süper marketlerden ve internet yoluyla temin edebiliyorduk sadece. Onlarda çok pahalı. Bir tane ekmeğin fiyatı 150 TL'ydi. Bunlarda çok sorun yaşıyorduk. Bunun için en yakın Antalya'da fırın vardı, oradan getirtiyorduk. Onda da yüksek bir kargo ücreti yansıtıyorlar. Onun zorluğunu yaşıyorduk. Ben 20 yıldır mücadele veriyorum bu sorunlarla. Önceden üç kişiydik, beş kişiydik, sekiz kişiydik ve şimdi ise toplamda Burdur'da 150 çölyak hastamız var. WhatsApp grubumuzdan ekmek siparişlerimiz olduğunda haberleşiyoruz. Ekmeklerimiz şuraya gelecek diyoruz. Oradan alıyoruz, sipariş veriyoruz, bu şekilde ekmeklerimizi getirtiyoruz uygunu olarak. Sağ olsunlar Dubai'den gelen iş adamımızın Burdurlu olan eşi vefat etmiş. Onun adına ne yapabilirim derken Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü adı altında bize bir çölyak atölyesi oluşmasına vesile oldu. Ölmüş eşine de Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun diyorum. O kadar çok sevindik ki arkadaşlarla anlatamam. Bu bizim için bir hayaldi. En azından hayat standartlarımızda normal insanlar gibi artık her gün sıcak ekmek yiyebileceğiz" dedi.

Açılan çölyak atölyesinde ekmek, erişte, şehriye, poğaça, tarhana ve kruvasan gibi glütensiz ürünler üretilerek çölyak hastalarının kullanımına sunulacak. - BURDUR