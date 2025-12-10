Haberler

4. kuşak fotoğrafçı Mahmut Kanık 54 yıldır deklanşöre basıyor

Güncelleme:
Burdur'da 73 yaşındaki Mahmut Kanık, büyük dedesinden miras kalan fotoğrafçılığı 54 yıldır süreklilik içinde yürütüyor ve mesleği sevgiyle sürdüreceğini belirtiyor.

Burdur'da büyük dedesinden miras olarak kalan fotoğrafçılığa 54 yıldır büyük bir özveriyle aynı dükkanda devam eden 73 yaşındaki Mahmut Kanık, sağlığı el verdiği müddetçe işinin başında olmak istediğini söyledi.

Çocuk yaştan beri fotoğrafçılık mesleğinin içerisinde olan Mahmut Kanık, büyük dedesinin 1930 yılında Atatürk'ün fotoğraflarını çektiği hikayeleri ile büyüdü. Büyük dedesinden sonra dedesinin mirasa sahip çıktığını ifade eden Kanık, o zamanlarda babası ve dedesinin yanında meslekle tanıştığını söyledi. Babasının yanında işleri tam anlamıyla öğrenen Kanık, 1971 yılında dükkanı babasından devraldı. Kanık, 54 yıldır mesleğine büyük bir özveriyle devam ediyor. Kızını ve eşine de fotoğrafçılık mesleğini öğrettiğini belirten Kanık, sağlığı el verdiği müddetçe işinin başında olmak istediğini söyledi.

"Babamın babasının babası da fotoğrafçıydı"

1971 yılında ortaokulu bitirdikten sonra babasının yanında çalışmaya başladığını belirten Mahmut Kanık, "Bu şekilde de fotoğrafçılığa başladım. Bu zamana kadar aynı işi aynı yerimde aynı kişilerle yapmaktayım. Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Babamın da babası fotoğrafçıydı. Babamın babasının babası da fotoğrafçıydı. Ben 4. kuşağım. Birinci kuşak olan dedem, 1936 yılında 6 Mart'ta Atatürk Burdur'a geldiği zaman fotoğrafını çekmiş. Tabii biz dünyada yokken. Atatürk Çatalpınar'da inmiş ve faytonla şehir içine gelinceye kadar dedemin babası çektiği fotoğrafları Atatürk'e vermiş. Atatürk'te 'Oğlum bunu nasıl yaptın, aferim sana' deyip Burdur Valiliğine fotoğrafları hediye etmiş" dedi.

"Kızımı ve eşimi yetiştirdim"

İkinci kuşak olan dedesini hatırladığını anlatan Kanık, "Dedem bir süre babamla birlikte çalışırken ben o zaman daha çok küçüktüm. Buna rağmen dükkana gelip gidiyordum. Yine dedem ve babamdan bir şeyler öğrendim. Sonra 1960 yılında direksiyon babama geçti. 1971 yılına kadar babam çalıştırdıktan sonra direksiyona ben geçtim. Bu şekilde ben 4. kuşağım. Nasip olursa da kızım 5. kuşak olarak gelmektedir. Ben de kızımı yetiştirdim ve aynı zamanda eşimi yetiştirdim" şeklinde konuştu.

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Kanık, "Ben mesleğimi çok seviyorum ve artık Allah müsaade ederse sağlığım el verdiği zamana kadar çalışmaya devam edeceğim. Kızımla beraber çalışıyoruz. Ara sıra damadımız geliyor, o da yardım ediyor. Bu sayede hiçbir sorunumuz olmadan mesleğimize güzel bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
