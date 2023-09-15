Burası otel değil devlet yurdu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtları, her odasındaki özel kullanım alanlarının yanı sıra spor salonlarından resim, müzik atölyelerine kadarki sosyal tesisleriyle öğrencilerine otel konforu sağlıyor.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi. İl genelinde 3 karma, 6 erkek ve 5 kız olmak üzere toplam 14 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın'da öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 13 bin 728 öğrenci kapasiteli yurtlar, sunduğu hizmetlerle de gençlere otel konforu sağlıyor. Spor salonlarından, voleybol, basketbol sahalarına, fitness salonundan müzik ve resim atölyelerine kadar birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için imkan sağlayan öğrenci yurtları, barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesini sağlıyor.

"Öğrencilerin yüzde 99'unu barındırabilecek durumdayız"

Aydın'a kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 99'unu yurtlarda barındırabilecek pozisyonda olduklarını vurgulayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın il genelinde 13 bin 728 öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. Toplam 14 yurdumuz mevcut. Efeler'de toplam 5 bin 485 kapasiteli öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın hepsi yeni ve modern. Ayrıca yurtlarımız spor alanları, genç ofisleri, fitness salonlarıyla beraber gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif manada ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sene Koçarlı ilçemizde de 804 kişilik yeni öğrenci yurdumuz hizmete girdi. Bununla birlikte toplam 13 bin 728 kapasitemiz mevcut. İl genelindeki 14 yurdumuzun 6 tanesi kız, 5 tanesi erkek yurdu, diğer geri kalan 3 yurdumuz da karma yurtlarımız. Kız ve erkek blokları şeklinde ayrı ayrı planlanmış şekilde hizmet veriyor. Aydın ilimizde toplam kayıt olan öğrencilerimizin hemen hemen yüzde 99'unu hatta yüzde 100'ünü şu anda mevcut yurtlarımızda barındırabilecek pozisyondayız" dedi.

"Tüm gençlerimizi bekliyoruz"

Yurtların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrencilerin kendilerini geliştirebilme imkanı sağladığını ifade eden Fillikçioğlu, "Öğrenci yurtlarımız şu anda içerisinde fitness salonlarından, genç ofislerinden resim, müzik odalarına kadar okuma salonlarına, kütüphanesine kadar tüm sosyal tesislerimiz modern şekilde düzenlendi. İsteyen gençler müzikle ilgilenen müzik odasında, sporla ilgili fitness yapacak, masa tenisi oynayacak. Ayrıca bahçede basketbol, voleybol tesisleri ile beraber gençlerin tüm zamanını spor ve kültürle ilgili aktivitelerle dolduracak şekilde düzenlendi ve planlandı. Şu anda gençlerimizi bekliyoruz. Gençlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın planlamasıyla beraber içerisinde kurslar bunun dışında farklı programlar ve farklı projelerle gençler, mutlaka boş zamanlarında yurdumuzda veya yurdumuzun dışında gençlik merkezi veya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor birimleriyle ilgili farklı projelerinde bir araya geliyorlar. Resim, müzik, gezi veya kamp gibi birçok etkinliklerimiz var. Bunun dışında manevi rehberlerimiz, psikologlarımız yurtlarımızda hizmet vermektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bakanımız Osman Aşkın Bak, Aydın Valimiz Yakup Canbolat Bey'in destekleri ve talimatlarıyla şu anda yurtlarımızda gençlerimize güvenli ve sağlıklı bir ortam hazırlandı. Bununla ilgili tüm gençlerimizi Aydın'a bekliyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN