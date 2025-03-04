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Burak Öztoprak: Eskişehir, Güvende Hissettiğim Bir Şehir

Burak Öztoprak: Eskişehir, Güvende Hissettiğim Bir Şehir
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İstanbul'daki asayiş sorunlarından kaçan Burak Öztoprak, Eskişehir'e taşındıktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini ve yerel halkın sempatikliğinden memnun kaldığını belirtti.

İstanbul'da sıkça yaşanan asayiş olayları nedeniyle kentten ayrılan Burak Öztoprak, yeni taşındığı Eskişehir'in kendisini daha güvende hissettirdiğini ve yerel halkı sempatik bulduğunu dile getirdi.

Yıllardır kitap satarak geçimini sağlayan Burak Öztoprak, yaklaşık 7 ay önce İstanbul'dan Eskişehir'e geldi. İstanbul'un her geçen gün daha da kalabalıklaşması ve asayiş olaylarının artması nedeniyle taşındığını belirten Öztoprak, Eskişehir'deki yaşam şartlarından memnun kaldığını söyledi. Eskişehir'in asayiş olayları bakımından da kendisini daha güvende hissettirdiğine vurgu yapan Öztoprak, yerel halkın kibar ve güler yüzlü olduğunu ifade etti.

"Eskişehir'in yaşam şartlarından memnunum, burası huzurlu ve güvenli"

Başından geçen süreci anlatan Öztoprak, " İstanbul'dan Eskişehir'e yaklaşık 7 ay önce geldim. Burada insanlar kibar ve güler yüzlü, yardımsever. Kentin yaşam şartlarından memnunum, burası huzurlu ve güvenli. Asayiş olayları İstanbul'a göre daha az. Ayrıca İstanbul kadar kültür karışımı yok. Klişe olacak ama İstanbul kalabalıklaştı. Üstüne bir de yozlaştı. Güvenli değil, her an her şey olabilir. Canımdan korktuğum için değil ama hiçbir insan durup dururken ölmek istemez. Ben oradayken Kağıthane ilçesinde yaşıyordum. Mesela orada bir börekçinin olduğu yerden geçtiğim sırada ateş etmişlerdi. Eskişehir hem bu yönüyle hem de maddi açıdan iyi" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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