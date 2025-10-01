Burak Özbek'in Bisikletle Japonya'ya Uzanan Macerası

Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki Burak Özbek, doğum gününde radikal bir karar alarak bisikleti ile Japonya'ya gitmeye karar verdi. 1 buçuk ayda bin 300 kilometre katederek Diyarbakır'a gelen Özbek, 3 gün kaldığı kentte tarihi ve kültürel mekanları gezdikten sonra tekrar yola koyuldu.

Ankaralı Burak Özbek, çocukken kurduğu dünyayı dolaşma hayalini üniversiteyi kazandıktan sonra gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Henüz genç yaşta otostop çekerek Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin, Paraguay'ı gezen, sonra Afrika ve Asya'ya seyahat eden Özbek, ülkeye döndükten sonra Türkiye'nin 70 ilini dolaştı. Eğitim hayatını bitirip iş hayatına atılan Özbek, 30'lu yaşlarının başlarında ise yeni bir maceraya yelken açmak istedi. Doğum günü olan 16 Ağustos'ta bisikletine atlayan Özbek, Japonya'ya doğru yola çıktı. Ailesinin de desteği ile Ankara'dan pedal çevirmeye başlayan Özbek, 12 bin kilometreyi aşkın yolculuğunun bin 300'üncü kilometresinde Diyarbakır'a ulaştı. 3 gün Diyarbakır'da kalan Özbek, tarihi ve kültürel mekanları gezip bol bol fotoğraf çekti. Özbek, molanın ardından tekrar bisikletine atlayarak pedal çevirmeye başladı.

Yolculuk bir yıl sürecek

Yaşadığı tecrübeyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Özbek, "Ankaralıyım, Ankara'dan yola çıktım. Doğduğum gün, doğduğum şehirden en doğuya, Japonya'ya gitmek için bisikletimle yola çıktım. 20'li yaşlarım çok güzel geçti. Hacettepe'de okurken otostopla ülkenin büyük çoğunluğunu, sonra Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin, Paraguay, sonra Afrika ve Asya'ya seyahat ettim. Şimdi ise 30'uma yeni başlangıçlar yapmak için 30'uncu yaş günümde doğuya doğru yola çıktım. Şu an Diyarbakır'dayım, beni çok güzel karşıladı. Buradan Mardin'e, Şırnak'a, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a gideceğim. Kuzey Irak'tan da İran'a gideceğim. Sonrası ise Afganistan, Hindistan, Tayland, Vietnam, Kamboçya, sonrasında Güney Kore ve Japonya düşünüyorum. Uçak geçişleri olacak, gemiye bineceğim. Çok maceralı bir seyahat olacak. Bir yıl sürmesini planlıyorum. 16 Ağustos'ta doğduğum gün doğduğum şehirden yola çıktım. Üniversite döneminde Diyarbakır'a gelmiştim, çok güzel geçmişti. Bisikletle gelmek daha başka oldu. Yolda herkes selam veriyor. Durmamla beraber direkt yemek sofrasına oturtuluyorum, çay garanti zaten. Çok sıcaklar, inanılmaz misafirperverler. Şu ana kadar bisikletimle bin 300 kilometre yol geldim. Toplamda Japonya'ya 10 bin kilometre yol var. Totalde uçak seyahatleri hariç 5-6 bin kilometre bisiklet sürmeyi hedefliyorum. Türkiye'de 70 şehir gezdim, 8 farklı ülkeye gittim" dedi. - DİYARBAKIR