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Bunun "Adı yaman" kardeşlik

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Adıyaman'da 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümünde esnaf, depremzedelere yardım etmek için iş yerlerini açarak ücretsiz yiyecek dağıttı. Dürüm, çorba ve tatlı gibi birçok ürünün dağıtıldığı etkinlikte, depremzedeler ücretsiz yiyeceklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Esnaf, Adıyaman halkına olan borçlarını ödemek için bu anlamlı yardım etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Depremin derinden yaraladığı Adıyaman'da, halkın birlik ve beraberliği yaraları daha kolay iyileştiriyor. 6 Şubat depreminin 1.yıl dönümünde esnaf hayır yapmak için adeta birbiri ile yarıştı.

Adıyaman şehir merkezi depremin 1. yıl dönümünde en hareketli günlerinden birini yaşadı. Güneşin de açmasıyla vatandaşlar, kendilerini çarşı merkezine atıp eş dost ve arkadaşlarıyla buluşup sohbet etme fırsatı buldu.

Adıyaman'da dün gece sabaha kadar devam eden anma törenlerinin ardından esnaf, bugün dükkan açmamayı düşünüyordu. Ancak fikir değiştiren esnaf, kepenk kapatmak yerine iş yerlerinin kapılarını depremzedelere açıp tüm ürünlerini ücretsiz hayrına dağıtarak anlamlı bir işe imza attı. Kimi iş yeri dürüm, kimisi kase çorba, kimisi de tatlı dağıttı. Her adım başı odunda kaynayan semaverlerden depremzedeler ücretsiz çay içip birbirleriyle sohbet etme fırsatı buldu. Şehir merkezine akın eden konteyner kentteki depremzedeler ücretsiz yiyecek dağıtan iş yerlerinin önünde kuyruk oldu.

Sabah saat 07.30'dan itibaren iş yerinin önünde 2 bin kase çorba dağıtan İlhan Çakmak, "Asrın felaketinde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerimizin anısına hayır yapıyoruz. Biz Adıyaman esnafı olarak duyarlıyız çünkü her şeyimizi Adıyaman halkına borçluyuz. Ben iş yerimi depremde kaybettim, tekrar borçla dükkan açtım. Tüm imkanlarımı zorladım, merhum şehitlerimizin anısına hayır yapmak istedim. Allah hepsine rahmet eylesin, tüm Türkiye'nin hepimizin başı sağ olsun" dedi.

500 kilo tavuk etinden yaklaşık yaklaşık 3 bin 500-4 bin adet dürüm dağıtmayı hedefleyen Bekir Özdemir'in iş yerinin önünde ise ucu bucağı görünmeyen bir kuyruk oluştu. Yüzlerce depremzedeye kapılarını açıp onları dağıttığı dürümlerle doyuran Özdemir ise, "Biz aslında bugün kapalı olacaktık. Sonra düşündük kapalı olmaktansa iş yerimizi açalım ve ücretsiz yemek dağıtarak hayır yapalım dedik. Çünkü Adıyaman halkı bizi buralara getirdi. Şimdi biz onlara olan borcumuzu ödemek zorundayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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