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Bunlarda 'motorize' Ramazan davulcusu ekibi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bunlarda 'motorize' Ramazan davulcusu ekibi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki uzak mahalle ve köylerde Ramazan davulcuları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda motosiklet üzerinde vatandaşları sahura kaldırmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki uzak mahalle ve köylerde Ramazan davulcuları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda motosiklet üzerinde vatandaşları sahura kaldırmaya devam ediyor.

Sandıklı ilçe merkezindeki kahvede sahur vakti toplanan 18 davulcu, oruç tutacakları uyandırmak için cadde ve sokaklara dağılıyor. 2 davulcu ise ilçenin uzak mahallerine ulaşmak için motosiklet kullanıyor. Davulculardan biri motosikleti kullanırken, diğeri de arka tarafa ters oturarak davul çalıyor. Motosikletli 2 ramazan davulcusu, sahurda yaklaşık 15 kilometre yol kat edip vatandaşları sahura kaldırıyor. Ramazan davulcuları, 8 yıldır motosiklette davul çalıp, sahura kalkacakları uyandırıyor.

Yıllardır ramazanda davul çaldığını kaydeden Enver Ula, "Uzak mahallelere sahurda yetişmek için motosikletli davulcularımızı gönderiyoruz. Bizler de oruç tutuyoruz. Motorize davulcularımız uzak mahallelerdeki görevinden sonra ibadetini yapıyor. Zorlukları da var. Geç saate kadar ayakta kalıyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Amacımız, geleneklerimizi sürdürmek vatandaşların hayır duasını almak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bunlarda 'motorize' Ramazan davulcusu ekibi

Bunlarda 'motorize' Ramazan davulcusu ekibi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet, Karahisar, Uzak, Yerel, Haberler

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