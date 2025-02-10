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Bungalov Ev Kiralama Vurgunu: 3 Kişi Yakalandı

Bungalov Ev Kiralama Vurgunu: 3 Kişi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da polis operasyonu ile bungalov ev kiralama dolandırıcılığı yapan 3 kişi yakalandı. Sosyal medya üzerinden yapılan ilanlarla 37 kişiyi mağdur eden şüphelilerin, yaklaşık 2 milyon TL'lik haksız kazanç sağladığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bungalov ev kiralama vadi ile yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yapan 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek Türkiye genelinde 37 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık 1 milyon 950 bin TL tutarında haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Afyonkarahisar ve Osmaniye'de eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler; 3 şüpheli şahsı yakaladı. 2 şüpheli şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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