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Bulunan paranın sahibi aranıyor

Bulunan paranın sahibi aranıyor

Yerel Haberler

Adıyaman'da, bulunan bir miktar paranın sahibi polis ekiplerince aranıyor.

Adıyaman'da, bulunan bir miktar paranın sahibi polis ekiplerince aranıyor.

Geçtiğimiz hafta bir vatandaş tarafından Adıyaman Adliyesi Polis Kontrol Noktası önünde düşürülen bir miktar para polis ekiplerince bulundu. Muhafaza altına alınan paranın sahibinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Sahibinin bulunmasını isteyen polisler, parasını kaybeden kişinin Adıyaman Adliyesi Polis Noktasına gelerek başvurmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

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