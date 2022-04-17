Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi - Haberler

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Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Halil Dağ - Yerel
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Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne'den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ'a dikti.

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

TEKİRDAĞ - Bulgar vatandaşlar akın ettiği Edirne'den sonra bu sefer de gözünü Tekirdağ'a dikti. Tekirdağ'a gelen Bulgar kafilesi kentin güzel mekanlarını gezdi.

Her hafta Bulgar akınına uğrayan Edirne'den sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sınır kapılarında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Tekirdağ da Bulgar vatandaşlardan nasibini almaya başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Bulgar kafilesinden vatandaşlar, alışverişlerini yaptıktan sonra şehir turuna çıktı. İlçenin tarihi mekanlarını ve meydanlarını gezen Bulgar kafilesi bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

Bulgarlar Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yerel

Yerel, Ekonomi, Haberler

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