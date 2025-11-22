Haberler

Bulgar Turistler Edirne'de Alışverişe Akın Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kur farkı nedeniyle alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar turistler, gıda ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bostan Pazarı'na yoğun ilgi gösteriyor. Esnaf, Bulgar turistlerin paralarının burada değerli olduğu için yüksek miktarda alışveriş yaptıklarını belirtiyor.

(EDİRNE) - Bulgar turistler, kur farkından dolayı alışveriş için Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Bostan Pazarı esnafı Muhammed Özden, "Bulgar turistlerimiz hafta sonları burayı tercih ediyorlar. Paraları da burada değerli olduğu için fiyatlar da indirimli olunca bayağı bir alışveriş yapıyorlar" dedi.

Talatpaşa Mahallesi Bostan Pazarı'nda gıdadan, temizlik ürünlerine kadar bol bol alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajlarını doldurdu. Bulgar turistlerin yoğun alışverişi esnafın yüzünü güldürdü.

Esnaf Muhammed Özden, Bulgar turistlerin paraları değerli olduğu için Edirne'yi tercih ettiklerini söyledi. Esnaf Necdet Ay da, 100 levayla gelen bir Bulgar turistin 2 bin 500 lirayla mutfak ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılayabilecek güce sahip olduklarını belirtti.

"Bu aylarda yoğunluk oluyor"

Esnaf Muhammed Özden, şunları kaydetti:

"Bulgar turistlerimiz hafta sonları burayı tercih ediyorlar. 1 Aralık itibarıyla tatile girecekler onun için alışverişe yoğunluk veriyorlar. Paraları da burada değerli olduğu için fiyatlar da indirimli olunca bayağı bir alışveriş yapıyorlar. Sabah 05.00'den itibaren geliyorlar. Öğlen arası 14.00-15.00 gibi yoğunluk bitiyor. Bu saatler arasında bayağı bir yoğunluk oluyor. Otobüsler hafta sonu gelmeye devam ediyor. İstanbul'a geliyorlar dönüşünde buraya uğruyorlar. Bostan pazarı hafta sonları özellikle bu aylarda yoğunluk yaşıyor."

"Bulgarların levası 25 liraya dayandı"

Esnaf Necdet Ay, şunları söyledi:

"İş potansiyelimizin olduğu aylar eylül, ekim, kasım ve aralık ayları. Ekimin ortasında başlayıp aralık ayının ilk haftasına kadar yoğunluk sürüyor. Çeşitli bayramlarından dolayı Bulgar turistler Edirne'ye geliyor. İşimiz genelde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde oluyor. Haftaiçini sakin geçiriyoruz. Pazarımızda giyim, bitkisel ürünler, temizlik malzemeleri gibi ürünler olduğu için Bulgar vatandaşlar Edirne'nin yakınlığından dolayı burayı tercih ediyorlar. Bulgarların levası 25 liraya dayandı. 100 levayla gelen bir Bulgar müşteri 2 bin 500 lirayla alışveriş yapıyor. Bu parayla mutfak ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılayabilecek güce sahip oluyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Okan Buruk, Volkan Demirel'e karşı yine kazandı

Rekabette fark açılıyor
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Barcelona'dan Camp Nou'ya muhteşem dönüş

Efsane stada 2 yıl sonra muhteşem dönüş
Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a soğuk duş
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.