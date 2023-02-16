Bulgar arama-kurtarma ekibi ülkesine geri döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Bulgar arama-kurtarma ekibi çalışmaların ardından ülkelerine geri döndü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen 33 kişiden oluşan Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından Bulgaristan'a döndü. Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Aylin Sekizkök tarafından Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde kabul edilen arama-kurtarma ekibi, büyükelçilikte güllerle karşılandı.

"Düne kadar Bulgaristan vatandaşları bizim dost ve komşumuzdu, bugünden sonra ise kardeşlerimiz oldu"

Depremden hemen sonra Bulgaristan halkının gösterdiği dayanışma ve desteğin çok değerli olduğuna dikkat çeken Sekizkök, depremin ilk gününde yardıma koşan ilk ekiplerden birinin Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliği ekibi olduğunu aktardı. Büyükelçisi Sekizkök, "6 Şubat'ta kimi karayoluyla kimi havayoluyla deprem bölgesine intikal etti. Onlar 30'dan fazla canımızı kurtardı. ve şuna üzülüyorlar daha fazla can kurtarmak isterdik. Keşke daha fazla etkimiz olabilseydi, daha fazla insanı enkaz altından kurtarabilseydik. Türk milletinin içten teşekkürlerini, kalbi minnet duygularını ifade ettik kendilerine. Bundan sonra her zaman bizimle temasta olacaklarını söylediler. Biz de onlara şunu söyledik. Biz bugüne kadar sizlere dost diyorduk, ama bundan sonra siz bizim kardeşimizsiniz, evladımızsınız. Artık Türk milletinin evladısınız" dedi.

"Trajedinin boyutu muazzam"

Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliği Başkanı Yasen Tsvetkov yaptığı konuşmada, "Bulgaristan gönüllüler birliğinden oluşan ilk ekip birkaç saat içinde, ön hazırlık ve yurt dışı deneyimi olmadan hemen seferber olduk. Deprem bölgesine gitmek için Bulgar halkı arasında acil yardım kampanyası düzenledik. Birkaç saat içinde Türkiye'ye kurtarma sahasına gidecek kaynakları topladık ve elçiliğin de desteğiyle afet bölgesine intikal ettik. Trajedinin boyutu muazzam. Ben o kara tablodan ziyade, olumlu bir izlenimi hep içimde taşımak isterim. İnanılmaz bir dayanışma. İnsan hayatı söz konusu olunca dine, politikaya, etnik ayrıma gerek yok. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu dünyayı paylaşan insanlarız" dedi.

"Türk halkı muazzam örnek tavırlar içindeydi"

Arama-kurtarma ekibinde yer alan Dimitar Hristov, "Yıkım inanılmazdı. Beni en çok etkileyen ise Türk halkının tutumu oldu. Türk halkı muazzam örnek tavırlar içindeydi. Herkes yardım ve destek yapmanın derdindeydi. Herkese elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Bunu asla unutmayacağız. Yıkım tarif edilemez. Böyle bir faciaya hazır olamazsın, çünkü o hayal ötesi bir yıkımdı" dedi.

"Her çıkardığımız canlı vatandaş karşısında ailelerin sevinci bize bir umut ışığı oldu"

Ekibin başka bir üyesi Nikolay Petrov ise, "Her canlı kişiye ulaşmanın sevinciyle enkazlarda ses duyunca bayram ediyorduk. Cansız bir beden çıkınca üzülüyorduk. Birçok cansız beden çıkardık ve bu bizi çok üzdü. Neden geciktik, sorusu kabusumuz oldu. Ancak her çıkardığımız canlı vatandaş karşısında ailelerin sevinci bize bir umut ışığı ve bağışlanan nimet oldu" ifadelerini kullandı.

Ekipte yer alan 21 yaşındaki İvan Totev, ailesinden merhameti ve yardımlaşmayı öğrendiğini ve bu nedenle gönüllüler ekibine katıldığını belirtti. Totev, "İki gün önce Türkiye'den döndük. Ailem her zaman ihtiyacı olana yardım eder. Böyle eğitildim. Neden gitmek istediğimi düşünmeden, yola çıktım. Orada bizi bekleyen canlar vardı ve yola çıktık. Enkaz altında insanlar tespit ettik, onların çıkarılmasına yardım ettik, İsveç'ten gelen kurtarma köpeği Kilian ise 18 kişinin yerini tespit etti. Biz Kahramanmaraş'taydık" dedi.

Ekipteki Andon Andonov yaptığı açıklamada, "Ben sıradan bir vatandaş olarak bunu hayatım boyunca unutmam. Ne bir korku filminde ne bir senaryoda bu manzarayı göremezsiniz. Akıl almaz bir şey. Yıkım her zaman içimde kalacak, fakat insanların o kardeşçe dayanışması ve birlik duygusu asla beynimden silinmeyecek. Kimsenin böyle bir şey yaşamasını dilemem. İnsanlar bütün acısı içinde bize yine sıcak davranıyor ve bu zor zamanlarında bize teşekkür etmeyi asla ihmal etmiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Bulgar arama-kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi. - SOFYA