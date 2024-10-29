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Bülent Erkan, Cumhuriyet Bayramı'nda Kaçkar Dağları'na Zirve Yaptı

Bülent Erkan, Cumhuriyet Bayramı'nda Kaçkar Dağları'na Zirve Yaptı
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Erzurum'un İspir ilçesinde 'Dağların Oğlu' olarak bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Kaçkar dağlarında zirve yaptı. 3 bin 470 rakımda zorlu bir tırmanış gerçekleştiren Erkan, bayrağımızı zirvede açarak herkese selam gönderdi.

Erzurum'un İspir ilçesinde 'Dağların Oğlu' ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü anısına Kaçkar dağlarında zirve yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü anısına tek başına Yedigöller'de 3 bin 470 rakımda zirve yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bülent Erkan, "Cumhuriyet Bayramı'nı burada kutlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Karlı araziden dolayı zor bir tırmanış oldu. Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Zirvede Türk bayrağı açan ünlü dağcı, tüm doğaseverleri muhteşem doğasıyla Yedigöller'i görmeye davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı erzurum Yerel Yaşam İspir Doğa Spor

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