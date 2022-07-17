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Bulduğu 50 kilogramlık taşın incelenmesini istiyor

İhlas Haber Ajansı - Enderhan Öz - Yerel
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Bulduğu 50 kiloluk taşın incelenmesini istiyor Taner Ünsal: "Bulduğum taşın değerli maden içerikleri ile dolu olduğunu düşünüyorum" Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde yaşayan bir vatandaş, köyünde bulduğu taşın incelenmesini istiyor.

Bulduğu 50 kiloluk taşın incelenmesini istiyor

Taner Ünsal: "Bulduğum taşın değerli maden içerikleri ile dolu olduğunu düşünüyorum"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde yaşayan bir vatandaş, köyünde bulduğu taşın incelenmesini istiyor.

Köyünde bulduğu ve farklı madenleri bünyesinde barındırdığına inandığı taş için inceleme isteyen Taner Ünsal; farklı bileşenler içerdiğini düşündüğü taşı köy arazisinde bulduğunu söyledi. Ünsal, "Önce taş diye düşündüm fakat biraz inceledikten sonra taşta değişiklik olduğunu gördüm. Taş olarak düşündüğüm şey yaklaşık 50 kilogram civarında" dedi. Taş üzerinde inceleme yaptığını anlatan ve taşın bir bölümünü kırdığını söyleyen Ünsal açıklamasında; "Kırılan bölümün yaptığım internet araştırmalarına göre maden olduğunu düşünüyorum. Taş üzerinde her çeşit metal var, mıknatıs da tutuyor. Taş üzerinde alüminyum, bakır, demir, çinko karışımları olduğunu da düşünmekteyim" diye konuştu.

Köyünde bulduğu taş için girişimlerde bulunan ve araştırma yapılmasını isteyen Taner Ünsal, köyünde bulduğu taşı Çanakkale 18 Mart Üniversitesine incelenmesi üzerine gönderdi.

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Yerel

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