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Bulanık'ta 'kız kaçırma' meselesi barış töreniyle sona erdi

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Bulanık'ta iki aile arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Kız kaçırma nedeniyle yaşanan husumet, ailelerin barışma kararı almasıyla son buldu. Barış töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve aileler barıştı.

Bulanık'ta 'kız kaçırma' meselesi yüzünden iki aile arasında başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.

Bulanık'ta geçen günlerde Kundo ve Bingöl aileleri arasında 'kız kaçırma' nedeniyle husumet başladı. Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve kanaat önderleri, herhangi bir olay yaşanmaması için taraflarla görüşmeye başladı. Heyetin girişimleriyle aileler husumeti sonlandırmaya karar verdi. Bulanık Merkez Camisi Kuran Kursunda düzenlenen barış töreni ile husumet sona erdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, aileler Kuranı Kerim altından geçerek barıştı. Törende konuşan Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, her iki ailenin barışa olumlu bakmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu barışta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bizleri sevdiniz ve saydınız. Bizleri de sizlerden biri saydınız. Bizim işimiz size hizmet etmektir. Bu da bir anlamda hizmettir. Sizler bizi kabullendiğiniz için biz de bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Köyümüzde bir sorun vardı. İstenmeyen bir şey yaşandı. İki kişinin yaptığı hatayı bir köyü mesul tutmak haksızlıktır. Ayrıca dinimizde küs kalmak caiz değildir. Tabi en büyük teşekkürü ailelere yapmak istiyorum. Kundo ve Bingöl ailelerine. Çünkü affetmek büyüklüktür. Barışmak, affetmek insanı zayıf düşürmez, küçültmez aksine daha kuvvetli yapar, daha büyük yapar. Bu çerçevede özellikle affetme yeteneğini, başarısını gösteren kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu barışa emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bulanık İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz de ibadetlerin en hayırlısının barış olduğunu belirterek, ailelerin barışarak iyi bir örnek sergilediğini söyledi. Bu barışın aralarında husumet bulunan herkese örnek olmasını dileyen Müftü Gündüz, "Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, 'Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin' buyuruyor. Bizler de bugün, bu inanç ve hassasiyetle kardeşlerimiz arasında barışı tesis için bir aradayız. Bu vesileyle, kavga, husumet ve dargınlık yerine birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı tesis eden her kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Siz de ince gönüllülük yaptınız ve barışa ön ayak olup Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Ben bu barışa vesile olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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