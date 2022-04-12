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Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ile Vazife Kahramanları ve Şehit Gazi Ailelileri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı yapıldı.

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ile Vazife Kahramanları ve Şehit Gazi Ailelileri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi yardımı yapıldı.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve Vazife Kahramanları ve Şehit Gazi Aileleri Derneği yöneticileri, belirlenen yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek gıda kolisi desteğinde bulundu. Bulanık halkı ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, "Bu topraklarda görev yapmaktan büyük bir haz duyuyorum. Bulanık'ta görev yapmanın hazını ve onurunu yaşamaktan gurur duyuyorum. Vatandaşlarımızın sürekli hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gittiği her evde sevgi ile karşılaşan İlçe Emniyet Müdürü Tefek, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürü Tefek'e yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Kolileri alan ihtiyaç sahibi aileler ise zor günlerinde yanlarında olan polislere teşekkür etti. - MUŞ

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

Bulanık'ta ihtiyaç sahibi ailelere destek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulanık, Şehit, Gazi, Muş, Yerel, Haberler

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