Bulanık'ta bayramlaşma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle program düzenlendi.

Bulanık Öğretmenevinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, "Rabbim güzel bayramlar nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Hepiniz biliyorsunuz sizlerde öylesiniz, buruk bir bayram geçiriyorsunuz. Aklımız orda. Biliyorsunuz kırk altı, kırk yedi gün oralarda kaldık. Orda da Allah razı olsun herkesin yarasına dermen olmaya çalıştık. Burada ayrıca bulanıktaki hepinize adına sizlere teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki yardım çağrımıza hiç kimse sesiz kalmadı. Herkes elinde ve eteğinde ne varsa getirdi. Özellikle Bulanık'ın köylerine ve ilçe merkezindeki herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Allah var etsin. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz devam eder. Kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı bugünleri bir fırsat bilip ilçe olarak bunu en şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bayramlar, küskünlerin barıştığı, her sevincin birlikte yaşanıldığı, birlik ve beraberliğin simgesidir. Tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol ile vatandaşlar daha sonra görevi başında bulunan polis karakolunu, jandarma karakolunu, hastanedeki doktorları ve acilde görev yapan hastane personelleri ile ilçe özel hareket merkezini ziyaret ederek bayramlaştı. Daha sonra protokol cadde de vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklara çikolata vererek hatıra fotoğrafı çektiler. - MUŞ