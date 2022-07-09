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Bulanık'ta bayramlaşma programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bulanık'ta bayramlaşma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bulanık Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Mehmet İlidi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, "Rabbim güzel bayramlar nasip etsin. Tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol ile vatandaşlar daha sonra görevi başında bulunan polis, asker, şehit aileleri ve hastanedeki doktorlar ile yatan hastaları ziyaret ederek bayramlaştı. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Bulanık Muş Yerel Haberler

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