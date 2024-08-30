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Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk heykeline çelenkler sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu tebrikleri kabul etti ve Şehit Öğretmen M. Sait Korkmaz'ın mezarı ziyaret edildi. Törene, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kent meydanında düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kübra Kistik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu tebrikleri kabul etti. Ardında Şehit Öğretmen M. Sait Korkmaz'ın mezarı ziyaret edilerek duaların okunmasının ardından program sona erdi.

Törene; Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cem Tağma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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