Bulanık'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

BULANIK, MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Çertmek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam etti. Burada da konuşma yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından 'Çanakkale Zaferi' konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Şehit ve Gazi Aileleri Vazife Kahramanları Bulanık Şube Başkanı Tahsin Öndül, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programın ardından şehitlerin mezarları ile şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. - MUŞ