Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler, Bulanık Merkez Camii'nde öğle namazından önce şehitler için verilen Mevlid-i Şerif programıyla başladı. Programın ardından namaz çıkışında Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından cami cemaatine tavuk pilav ve ayran ikram edildi. Buradaki programın devamında Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki heyetle Rüstemgedik beldesine giderek şehit Abdulcebar Akçay ve Nametullah Suni'nin mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Şehitlerin ailesini de ziyaret eden Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, "Sizler en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Devletimiz her zaman yanınızda. Sadece böyle özel günlerde değil, ne zaman bir ihtiyacınız olursa bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Şehit Akçay'ın annesi ise "Oğlum vatan için şehit oldu, onunla gurur duyuyoruz ama acısı yüreğimizde hep taze. Sizlerin ziyareti bize moral oldu. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Kaymakam Koşansu, annenin ellerini tutarak, "Sizlerin sabrı bizlere güç veriyor. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Biz de sizlerin bir evladıyız, her zaman kapımız ve gönlümüz sizlere açıktır" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: Utançla anılacaklar
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Ünlü zincir marketin merkez binasındaki sistem polisleri bile şaşırttı
'LGS'den pis koku geliyor' sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı

Bakan çok kızdı: Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.