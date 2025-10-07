Haberler

Bulanık Köyü'nden Filistin'e Destek Etkinliği

Kars'ın Bulanık Köyü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi topladı. Öğrenciler, barış, demokrasi ve insan hakları temalı çalışmalar yaparak evrensel sorumluluklarını ifade ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı düzenlenmesini istediği Filistin'e destek ve insan hakları farkındalık etkinlikleri kapsamında, Kars'ın merkez köylerinden Bulanık Köyü de anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Köy okulunda okuyan minik öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde büyük bir duyarlılıkla Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Etkinlikte öğrenciler barış, demokrasi ve insan hakları temalı çalışmalar gerçekleştirdi; şiirler okudu, resimler yaptı ve barış mesajları verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıda, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilmesi ve öğrencilerde evrensel sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amaçlanırken; bu kapsamda yapılan etkinliklerin Türkiye genelinde ortak bir vicdanı ve kararlılığı yansıtması hedeflendi.

Bulanık Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, çocukların duyarlılığıyla birleşince büyük takdir topladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerlerine uygun olarak düzenlenen etkinlikte, öğrenciler barış içinde bir dünya için umut oldular. - KARS

