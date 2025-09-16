Haberler

Bulanık Kaymakamı Koşansu: 'Devlet, Halkıyla Vardır'

Bulanık Kaymakamı Koşansu: 'Devlet, Halkıyla Vardır'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, halkın sorunlarını dinleyerek, esnaf ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. 'Makamda oturmakla iş olmuyor, halkın içine çıkmak gerekir' diyerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini belirtti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, devletin halkıyla var olduğunu belirterek, "Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz" dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk ile birlikte ilçe esnafıyla bir araya geldi. Kaymakam Koşansu, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyerek, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurguladı. Koşansu, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır açık kalacaktır" dedi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, mülki amir olarak fırsat buldukça gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kaymakam Koşansu, "Makamda oturmakla iş olmuyor. Halkın içine çıkmak gerekir. Vatandaşlarla daha iyi iletişim kurma, tanışma, yüz yüze görüşüp öncelikli sorunları belirleme, kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla halkımızla buluşmayı sürdürüyorum. Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, ilçemizin ve vatandaşlarımızın genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bulanık esnafı ise Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun esnafı sık sık ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son hali ortaya çıktı

Üvey Baba'nın Lamia'sının son hali ortaya çıktı: Oğlu göreni şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.