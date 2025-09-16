Bulanık Kaymakamı Koşansu: 'Devlet, Halkıyla Vardır'

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, devletin halkıyla var olduğunu belirterek, "Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz" dedi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk ile birlikte ilçe esnafıyla bir araya geldi. Kaymakam Koşansu, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyerek, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurguladı. Koşansu, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır açık kalacaktır" dedi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, mülki amir olarak fırsat buldukça gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Kaymakam Koşansu, "Makamda oturmakla iş olmuyor. Halkın içine çıkmak gerekir. Vatandaşlarla daha iyi iletişim kurma, tanışma, yüz yüze görüşüp öncelikli sorunları belirleme, kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla halkımızla buluşmayı sürdürüyorum. Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, ilçemizin ve vatandaşlarımızın genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bulanık esnafı ise Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun esnafı sık sık ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. - MUŞ