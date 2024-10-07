Bulanık Gençlik Merkezi'nden Gazze İçin Anlamlı Etkinlik

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik Merkezi tarafından "Direnişin Simgesi Gazze" adlı program düzenlendi.

Bulanık Gençlik Merkezi, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve gençlerin bu konuda neler yapabileceğine cevap bulabilmek amacıyla "Direnişin Simgesi Gazze" adında bir program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra ise "Medeniyetimizin Keşfi: Kudüs" konulu sunum gerçekleştirildi.

Sunumda Filistin meselesine tarihi açıdan bakılarak günümüze nasıl gelindiğini anlatan İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyledi. Tüm insanlığın Gazze'deki soykırıma karşı durması gerektiğini ifade eden Gündüz, dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırıma dikkat çekti. Gündüz, "Şu anda yeryüzünün en şerefli halkı Gazze halkıdır. Gazze halkı ümmetin onurudur. Gazze halkı ümmetin iftiharıdır. Gazze sadece Müslümanların meselesi değil insanlığın meselesidir. Tarih 2 milyar Müslüman'ın Gazze'de yaşayan Müslümanları nasıl yalnız bıraktıklarını yazacaktır. Gazze ve Filistin insanlığın yüzüne vurulmuş bir şamardı, Gazze halkı muhakkak kazanacaktır" dedi.

Düzenlenen fotoğraf sergisinde ise 7 Ekim 2023'ten itibaren yaşanan katliamlar gözler önüne serildi.

Bulanık Gençlik Merkezinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Kazım Tüysüz, İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ