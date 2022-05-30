Buğra Gökçe'den Tunç Soyer'e Veda ve Teşekkür - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetici kadrosunda göreve başlayacak Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Soyer, makamında kabul ettiği Gökçe'ye yeni görevinde başarılar diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 yılında göreve başlayan, 2016 yılından itibaren de genel sekreterlik makamında bulunan Dr. Buğra Gökçe, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetici kadrosuna geçecek. Yeni görevi öncesinde kendisini makamında kabul eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkürlerini sunan Gökçe, birlikte görev yaptıkları süreçte kendisinin desteğini her zaman arkasında hissettiğini belirtti.

"BİR YANIM İZMİR'DE"

26 yıldır kamu görevinde bulunduğunu, Ankara ve İzmir gibi iki büyük şehirde çok önemli deneyimler kazandığını belirten Gökçe şunları söyledi:

"Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Ankara ve İzmir'den sonra İstanbul'la birlikte Türkiye'nin üç büyük kentinde de hizmet etme imkanı bulmuş olacağım. Bizler kamu yöneticisi olarak bilgi ve tecrübemize nerede ihtiyaç varsa orada olmak durumundayız. İzmir'den geriye güzel hatıralar ve sağlam dostluklar bırakarak ayrılacağım. Ailem, dolayısıyla bir yanım İzmir'de. İstanbul'da çalışacak, İzmir ile olan gönül bağımı hiçbir zaman koparmayacağım."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Buğra Bey'le 3 yılı aşkın süredir birlikte çalışarak başarılı hizmetlere imza attık. İnanıyorum ki yeni görevinde de başarılı olacak. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyor, yolunun açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

Buğra Gökçe yıllık iznini kullanıp, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'daki görevine başlayacak.

ANKA / Yerel