Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması - Haberler

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Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buğdaycılar pazarında asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buğdaycılar pazarında asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buğdaycılar pazarında asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde sürdürdükleri çalışmaları meslek gruplarının bulunduğu sitelerde de yaptıklarını söyleyerek, buğdaycılar pazarının içinde devam eden asfalt çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak sorunu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden pazar esnafı ise yolların yenilenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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