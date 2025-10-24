BUDO'nun Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi'ndeki kötü hava koşulları yüzünden bazı seferlerini iptal etti. İstanbul-Bursa seferleri etkilenirken, yolculara alternatif bilgi verildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel