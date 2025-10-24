BUDO'nun Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir." - BURSA