BUDO'dan Olumsuz Hava Sebebiyle Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi'nde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel