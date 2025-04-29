Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

Görüntü tepki çekmişti! "Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

BUDO'dan İptal Sefer Açıklaması

BUDO'dan İptal Sefer Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ni etkileyen elverişsiz hava koşulları nedeniyle BUDO, Bursa ve İstanbul arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında 19.00 Bursa - İstanbul ve 19.30 İstanbul - Bursa seferleri bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;

"19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.