BUDO'dan İptal Sefer Açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ni etkileyen elverişsiz hava koşulları nedeniyle BUDO, Bursa ve İstanbul arasındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında 19.00 Bursa - İstanbul ve 19.30 İstanbul - Bursa seferleri bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;
"19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel