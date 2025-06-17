Budapeşte'den Gazipaşa'ya İlk Uçuş Gerçekleşti
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk uçuş, su takı seremonisiyle karşılandı. Corendon Havayolları, yaz boyunca haftalık seferler düzenleyecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Gazipaşa'ya ilk uçuş gerçekleşti. 180 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Corendon Havayolları'na ait uçak su takı seremonisiyle karşılandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti. Budapeşte'deki Ferenc Liszt Havalimanı'ndan kalkan Corendon Havayolları'na ait Boeing 738 tipi uçak, Gazipaşa'ya inişinde su takı seremonisiyle karşılandı. Gelen yolcular ve mürettebat için terminal önünde karşılama düzenlendi. Yolculara karanfil dağıtıldı, terminalde pasta kesilip, mürettebata yöresel ürünler hediye edildi.
Yaz boyunca sürecek
Corendon Havayolları, yaz sezonu boyunca Budapeşte–Gazipaşa arasında haftalık uçuşlarını sürdürecek. Uçuşlar, 17 Haziran–30 Eylül tarihlerinde her hafta salı günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Seferler boyunca toplam 32 uçuş planlanıyor. - ANTALYA