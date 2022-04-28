Bucalılar Kadir Gecesi İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Buca Belediyesi'nin Kadir Gecesi'nde düzenlediği iftar yemeği binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Oruçlarını dualar eşliğinde açan Bucalılar, ramazan ayının manevi güzelliğini ve bereketini paylaştı. Semazenlerin ilahiler eşliğinde düzenlediği gösteri ise büyük ilgi gördü.

Buca Belediyesi'nin Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlediği Kadir Gecesi programına binlerce Bucalı katıldı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun can bulduğu iftar sofrasında, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç vatandaşlarla sohbet etti.

"KUZEYİMİZDE SAVAŞ, GÜNEYİMİZDE SAVAŞ; BEKLEMEDİĞİMİZ, İSTEMEDİĞİMİZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kadir Gecesi'nin Kuran-ı Kerim'in Cebrail melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahiy edilmeye başlandığı gece olduğunu hatırlatan Kılıç, "Hepimizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bugün kuzeyimizde savaş, güneyimizde savaş; beklemediğimiz, istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bugün yapacağımız dualar, ibadetler inşallah bu dünyaya barış getirecek, huzur getirecek ve en önemlisi sağlık getirecek. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Nice ramazanlarda bu güzel sofralarda buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Daha sonra dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Semazenlerin tasavvuf müziği eşliğinde yaptığı gösteri de izleyenlerin beğenisini topladı.