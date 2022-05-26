Bucalı Çocuklar Belediye Başkanı Kılıç'la "Tohum Topu" Yaptı - Haberler

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Akşemsettin İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, "tohum topu" yaptı. Yapılan tohum topları yine çocuklarla birlikte düzenlenecek Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 4 Haziran'da toprakla buluşturulacak.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Akşemsettin İlkokulu öğrencileri ile okul bahçesinde bir araya gelerek geleneksel tohum topu yaptı. Ağaç ve çeşitli bitki tohumlarını içeren tohum topları, aynı zamanda afetlere karşı mücadele bilinci ve çevre sorunlarına hassasiyet oluşturulmasını amaçlıyor.

Tohumların gelişmesi için uygun ortam oluşuncaya kadar tohumun korunmasını sağlayan çok eski bir yöntem olan "tohum topu" yapımı, aynı zamanda çocuklar için eğlenceli bir aktivite oldu.

KILIÇ: "ÇOCUKLAR DOĞAYA ÇÖP DEĞİL TOHUM ATACAK"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tohum toplarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nden bir gün önce çocuklarla birlikte Buca'nın ormanlarıyla buluşturacaklarını belirtti. Bu sayede çocukların belediyenin yürüttüğü iklim değişikliği hareketine de katkı koyacaklarını dile getiren Kılıç, "Çocuklarımız bu farkındalık projemizde doğaya çöp değil tohum atacak" dedi.