Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu iddiasıyla yargılanma devam ediyor

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltına alındığı sırada kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla iki polisin 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Duruşma sonrasında tarafların aileleri arasında tartışma yaşandı. Kurama'nın yakınları tehdit edildiklerini öne sürdü.

Burdur'un Bucak ilçesinde Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla biri tutuklu iki polisin 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan yargılanmasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran, tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın ailesi, sanıkların ailesi ve taraf avukatları katıldı. Adliye dışında ise mahkemeden dolayı emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Tutuklu polis memuru Cafer Duran, duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat ve tahliye talep etti. Tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. de atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Avukatlar savcılık mütalaasına karşı cevap hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Adliye koridorunda karşılaşan iki taraf aileleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma görevli polis memurlarının araya girmesi ile yatıştırıldı.

"SANIĞIN AİLESİ BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ali Kurama'nın kardeşi Onur Kurama, olay sonrasında çalıştırdıkları kahvehaneye sürekli polislerin geldiğini iddia ederek, "Bu yüzden işyerimi sattım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yardım istiyorum. Sanığın ailesi bize 'sizin başınıza daha gelecekler var' diyor. Ne yapacaklar? Bizi öldürecek mi bunlar, ölümle mi tehdit ediyorlar" dedi.

Ali Kurama'nın babası Mehmet Kurama ve annesi Faden Kurama, sanık polisin ailesinin duruşma çıkışında kendilerini tehdit ettiğini iddia ederek, "'bu iş burada kalmayacak" deyip bizi tehdit ettiler' diye konuştu.

Ali Kurama, 2 Mart 2023 tarihinde gözaltına alındığı sırada yaşanan arbede sırasında başına aldığı darbeler sonucunda yoğun bakıma kaldırılmış, 2 ay sonra da hayatını kaybetmişti.